Хорватия – Марокко: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 17 декабря

Сборные Хорватии и Марокко сыграют в матче за 3-е место на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 17 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Хорваты в полуфинале проиграли аргентинцам (0:3), марокканцы уступили французам (0:2).
Команды играли друг с другом 23 ноября на групповом этапе ЧМ-2022, встреча закончилась вничью со счетом 0:0.
Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матч
Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Хорватии, тотал голов меньше 2,5
Где смотреть матч Хорватия – Марокко
ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Источник: «Бомбардир»