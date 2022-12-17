Хорватия – Марокко: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 17 декабря

Сборные Хорватии и Марокко сыграют в матче за 3-е место на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 17 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Хорваты в полуфинале проиграли аргентинцам (0:3), марокканцы уступили французам (0:2).

Команды играли друг с другом 23 ноября на групповом этапе ЧМ-2022, встреча закончилась вничью со счетом 0:0.

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Коэффициенты:

Победа Хорватии – 2.47

Ничья – 3.40

Победа Марокко – 3.05

Рекомендуемая ставка: победа Хорватии, тотал голов меньше 2,5

Где смотреть матч Хорватия – Марокко

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