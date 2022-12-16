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    Хорватия – Марокко: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 17 декабря

    Сборные Хорватии и Марокко сыграют в матче за 3-е место на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 17 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Хорваты в полуфинале проиграли аргентинцам (0:3), марокканцы уступили французам (0:2).

    Команды играли друг с другом 23 ноября на групповом этапе ЧМ-2022, встреча закончилась вничью со счетом 0:0.

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    Коэффициенты:

    • Победа Хорватии – 2.47
    • Ничья – 3.40
    • Победа Марокко – 3.05

    Рекомендуемая ставка: победа Хорватии, тотал голов меньше 2,5

    Где смотреть матч Хорватия – Марокко

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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