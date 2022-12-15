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    Воспитанник «Спартака» Зуев может сменить спортивное гражданство ради сборной Казахстана

    Сборная Казахстана работает над приглашением полузащитника «Химок» Александра Зуева.

    Стороны ведут переговоры. Если они завершатся успешно, то 26-летний футболист сможет выступать за казахстанскую национальную команду уже в 2023 году.

    Представители Федерации футбола Казахстана уже контактировали с хавбеком в 2016 и 2021 годах.

    • Зуев – воспитанник «Чертаново» и «Спартака».
    • Он родился в городе Костанай (Казахстан).
    • В России игрок живет с 2005 года. Его вызывали в юношеские и молодежные сборные.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12481

      Алексей З 47 минут назад

      Это его выбор.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      Однажды 1 час назад

      Ну если он хочет играть в международных матчах то согласится.Сборной России ближайшие лет 6-7 ничего не светит. А Зуеву через эти годы уже к пенсии готовиться.

      0
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