Воспитанник «Спартака» Зуев может сменить спортивное гражданство ради сборной Казахстана

Сборная Казахстана работает над приглашением полузащитника «Химок» Александра Зуева.

Стороны ведут переговоры. Если они завершатся успешно, то 26-летний футболист сможет выступать за казахстанскую национальную команду уже в 2023 году.

Представители Федерации футбола Казахстана уже контактировали с хавбеком в 2016 и 2021 годах.

Зуев – воспитанник «Чертаново» и «Спартака».

Он родился в городе Костанай (Казахстан).

В России игрок живет с 2005 года. Его вызывали в юношеские и молодежные сборные.

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