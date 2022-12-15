Он техник, дриблёр, расспасовщик, наконец Лидер ?
Нет , нет и нет.
Он просто атлет, такой вот молодой Роналду.
Скорость и удар его козыри и море эгоизма.
Где он был в матче с Англией , а вчера до 70 минуте ?
Ему до Месси как до луны.
Полузащитник сборной Франции Орельен Чуамени высоко отозвался о своем партнере по команде Килиане Мбаппе.
«Для меня Мбаппе – лучший игрок мира. Хочу, чтобы в следующем матче он это доказал», – заявил Чуамени.
- Следующий матч французов – финал ЧМ-2022 против Аргентины.
- Он состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.
- Мбаппе забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 6 играх турнира.
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