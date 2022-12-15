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    «Хочу, чтобы в финале ЧМ-2022 он это доказал». Чуамени назвал лучшего игрока мира

    Полузащитник сборной Франции Орельен Чуамени высоко отозвался о своем партнере по команде Килиане Мбаппе.

    «Для меня Мбаппе – лучший игрок мира. Хочу, чтобы в следующем матче он это доказал», – заявил Чуамени.

    • Следующий матч французов – финал ЧМ-2022 против Аргентины.
    • Он состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.
    • Мбаппе забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 6 играх турнира.

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    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12480

      Алексей З 34 минуты назад

      Он техник, дриблёр, расспасовщик, наконец Лидер ?
      Нет , нет и нет.
      Он просто атлет, такой вот молодой Роналду.
      Скорость и удар его козыри и море эгоизма.
      Где он был в матче с Англией , а вчера до 70 минуте ?
      Ему до Месси как до луны.

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