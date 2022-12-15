Полузащитник сборной Франции Орельен Чуамени высоко отозвался о своем партнере по команде Килиане Мбаппе.

«Для меня Мбаппе – лучший игрок мира. Хочу, чтобы в следующем матче он это доказал», – заявил Чуамени.

Следующий матч французов – финал ЧМ-2022 против Аргентины.

Он состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.

Мбаппе забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 6 играх турнира.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира