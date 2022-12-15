В Бельгии арестовали около 100 фанатов после поражения Марокко от Франции на ЧМ-2022

В Брюсселе начались беспорядки по окончании полуфинального матча ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.
Полиция бельгийской столицы арестовала около 100 футбольных фанатов.
Их обвиняют в нарушении общественного порядка, повреждении двух полицейских автомобилей и незаконном хранении пиротехники.
- Франция победила со счетом 2:0 и в финале сыграет с Аргентиной.
- Марокко в субботу поборется за бронзовые медали с Хорватией.
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Источник: Deutsche Welle