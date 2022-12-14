Шалимов: «У Марокко нет шансов на победу над Францией. В финале ЧМ должны быть сильнейшие»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 Франция – Марокко.

«Думаю, что у Марокко нет шансов на победу в матче с Францией. Французы выиграют где-то 3:0. Возможно вообще всe, но в финале чемпионата мира должны играть сильнейшие сборные, а это Аргентина и Франция, точно не Марокко», – сказал Шалимов.

Франция и Марокко сыграют сегодня, 14 декабря.

Начало матча на стадионе «Аль Бейт» в Аль Хоре – в 22:00 мск.

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