Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко.
«Никто не смог забить Марокко? Мы обязательно найдем решение, но факт остается фактом: эта команда может очень хорошо защищаться, а соперники еще не нашли способ взломать их оборону.
У Марокко такие же шансы на выход в финал, как и у нас», – сказал Дешам.
- Франция и Марокко сыграют в среду, 14 декабря.
- Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: сайт Федерации футбола Франции