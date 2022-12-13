Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко.

«Никто не смог забить Марокко? Мы обязательно найдем решение, но факт остается фактом: эта команда может очень хорошо защищаться, а соперники еще не нашли способ взломать их оборону.

У Марокко такие же шансы на выход в финал, как и у нас», – сказал Дешам.

Франция и Марокко сыграют в среду, 14 декабря.

Начало – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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