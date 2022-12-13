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    Дешам считает, что у Франции и Марокко одинаковые шансы выйти в финал ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко.

    «Никто не смог забить Марокко? Мы обязательно найдем решение, но факт остается фактом: эта команда может очень хорошо защищаться, а соперники еще не нашли способ взломать их оборону.

    У Марокко такие же шансы на выход в финал, как и у нас», – сказал Дешам.

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    Источник: сайт Федерации футбола Франции

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