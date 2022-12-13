«Интернасьонал» объявил об аренде защитника ЦСКА Фернандеса

Правый защитник Марио Фернандес официально перешел из ЦСКА в «Интернасьонал».
Бразильский клуб подтвердил аренду 32-летнего футболиста до конца 2023 года.
- Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.
- В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.
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Источник: сайт «Интернасьонала»