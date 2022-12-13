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    «Интернасьонал» объявил об аренде защитника ЦСКА Фернандеса

    Правый защитник Марио Фернандес официально перешел из ЦСКА в «Интернасьонал».

    Бразильский клуб подтвердил аренду 32-летнего футболиста до конца 2023 года.

    • Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.
    • В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: сайт «Интернасьонала»

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