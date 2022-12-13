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«Интернасьонал» объявил об аренде защитника ЦСКА Фернандеса

13 декабря 2022, 17:55
1

Правый защитник Марио Фернандес официально перешел из ЦСКА в «Интернасьонал».

Бразильский клуб подтвердил аренду 32-летнего футболиста до конца 2023 года.

  • Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.
  • В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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Источник: сайт «Интернасьонала»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА Интернасьонал Фернандес Марио
Комментарии (1)
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paracetamol
1670971028
Разбегаются лошади, особенно престарелые.
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