Скалони ответил на претензии в том, что сборная Аргентины не умеет достойно побеждать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на критику футболистов национальной команды из-за поведения в матче против Нидерландов в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Мы умеем и проигрывать, и побеждать. Мы уступили Саудовской Аравии в первой игре и спокойно отправились в отель.

Мы выиграли Кубок Америки в Бразилии, и я думаю, что вы видели самую прекрасную картину, которая только может быть в футболе: Месси, Неймар, Паредес и другие игроки вместе в подтрибунном помещении на «Маракане».

Не согласен с тем, что мы не умеем достойно побеждать. Нужно избавиться от этого стереотипа», — приводит слова тренера Clarin.

Главный арбитр встречи Матеу Лаос показал голландцам и аргентинцам рекордные для ЧМ 15 карточек.

Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей 2:2.

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