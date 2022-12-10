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    Фернандеш: «Судья матча с Марокко был даже не уровня ЛЧ. Арбитры были против Португалии»

    Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш недоволен судейством в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Марокко (0:1).

    «Я не знаю, собираются ли они отдать кубок Аргентине. Мне уже все равно. Я скажу все, что думаю. Очень странно, что в нашей игре был судья, который не дотягивает даже до уровня Лиги чемпионов. Ясно, что арбитры были настроены против нас», – скзал Фернандеш.

    • Матч в поле судил Факундо Тельо Фигероа.
    • Марокко в 1/2 финала сыграет с Англией или Францией.
    • Аргентина в полуфинале встретится с Хорватией.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1297

      Hoahin 23 минуты назад

      После драки руками не машут. Судья вам не запрещал забивать голы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +384

      Болотоход 27 минут назад

      хахахах))) поплачь поплачь

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