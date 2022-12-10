«Я бы ему сам собрал чемодан». Шалимов прокомментировал ситуацию Роналду в сборной Португалии

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов порассуждал о влиянии Криштиану Роналду на сборную Португалии.

«Про Роналду начали писать, что устроил скандал и собирается уезжать. Я бы ему сам собрал чемодан и сказал: «Езжай в Саудовскую Аравию». Уговаривать и проводить какие-то беседы...

Если его не поставят в стартовый состав – это будет правильное решение. Когда человек на закате тянет всe на себя, то для команды ничего хорошего в этом нет.

Со Швейцарией остался в запасе – Португалия разгромила соперника. Вышел лишь на замену. Наверное, так футбол и должен двигаться.

Одно дело, когда люди в 22-23 года становятся звeздами. А в 37-38 подходит момент, когда нужно заканчивать, но они с этим не могут смириться.

Считаю, что тренер должен набраться сил и сделать правильное решение. Будет ли он сегодня играть? Думаю, нет. Может быть, он вообще уже уехал», – сказал Шалимов.

Роналду забил 1 гол в 4 матчах ЧМ-2022 – в ворота Ганы с пенальти.

В плей-офф турнира он потерял место в стартовом составе.

В матче со Швейцарией (6:1) капитан португальцев вышел на замену во 2-м тайме.

Ожидается, что встречу с марокканцами он также начнет в запасе.

Игра Марокко – Португалия начнется в 18:00 мск.

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