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  • «Я бы ему сам собрал чемодан». Шалимов прокомментировал ситуацию Роналду в сборной Португалии

«Я бы ему сам собрал чемодан». Шалимов прокомментировал ситуацию Роналду в сборной Португалии

10 декабря 2022, 15:47
7

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов порассуждал о влиянии Криштиану Роналду на сборную Португалии.

«Про Роналду начали писать, что устроил скандал и собирается уезжать. Я бы ему сам собрал чемодан и сказал: «Езжай в Саудовскую Аравию». Уговаривать и проводить какие-то беседы...

Если его не поставят в стартовый состав – это будет правильное решение. Когда человек на закате тянет всe на себя, то для команды ничего хорошего в этом нет.

Со Швейцарией остался в запасе – Португалия разгромила соперника. Вышел лишь на замену. Наверное, так футбол и должен двигаться.

Одно дело, когда люди в 22-23 года становятся звeздами. А в 37-38 подходит момент, когда нужно заканчивать, но они с этим не могут смириться.

Считаю, что тренер должен набраться сил и сделать правильное решение. Будет ли он сегодня играть? Думаю, нет. Может быть, он вообще уже уехал», – сказал Шалимов.

  • Роналду забил 1 гол в 4 матчах ЧМ-2022 – в ворота Ганы с пенальти.
  • В плей-офф турнира он потерял место в стартовом составе.
  • В матче со Швейцарией (6:1) капитан португальцев вышел на замену во 2-м тайме.
  • Ожидается, что встречу с марокканцами он также начнет в запасе.
  • Игра Марокко – Португалия начнется в 18:00 мск.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Португалия Роналду Криштиану Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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vladik12
1670677290
Что-то Шаля всех хочет куда-то отправить. Пеналду - с ЧМ. Моста - в дурку.
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insider_retro
1670677411
Эка, Шалимов раздухарился... Кто бы и что не думал про Роналду, - только Игорьку, пожалуй, даже за ручку этого чемодана не дадут подержаться...
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jek718875
1670677972
Мостовой сказал, что Шалимов после Урала получил компенсацию и не просыхает
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the teacher
1670679732
Да млять перестаньте уже писать про этого олкаша что он был нашим тренеришкой! Ему вся команда была готова чемодан собрать и его вместе с чемоданом накую вертеть ))
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the teacher
1670679860
Игорёк иди проспись и завязывай ты водяру по 300 рублей покупать ))
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САНЁК17
1670680668
Чемодан может у тебя есть, Роналду оставил чемодан в мю, когда перешёл в Реал Мадрид, тепер у него больше чем чемодан
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Fialet
1670695526
Ещё один моральный урод.
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