Месси побил еще один рекорд Марадоны на ЧМ

Аргентина победила Нидерланды (2:2, 4:3 – по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2022.

Капитан аргентинцев Лионель Месси забил сам и отдал голевую передачу.

Также в матче с голландцами он достиг отметки в 68 ключевых пасов на чемпионатах мира.

Это новый рекорд турнира. Месси превзошел достижение Диего Марадоны (67).

Ранее форвард «ПСЖ» побил еще один рекорд легендарного аргентинца на ЧМ.

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