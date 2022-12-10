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    Месси побил еще один рекорд Марадоны на ЧМ

    Аргентина победила Нидерланды (2:2, 4:3 – по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2022.

    Капитан аргентинцев Лионель Месси забил сам и отдал голевую передачу.

    Также в матче с голландцами он достиг отметки в 68 ключевых пасов на чемпионатах мира.

    Это новый рекорд турнира. Месси превзошел достижение Диего Марадоны (67).

    Ранее форвард «ПСЖ» побил еще один рекорд легендарного аргентинца на ЧМ.

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    Источник: SofaScore

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