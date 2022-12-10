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    Месси побил рекорд сборной Аргентины на ЧМ

    Аргентина победила Нидерланды (2:2, 4:3 – по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2022.

    В основное время капитан аргентинцев Лионель Месси забил сам и отдал результативную передачу.

    Он напрямую поучаствовал в 17 голах сборной Аргентины на чемпионатах мира – 10 мячей + 7 ассистов.

    Это новый рекорд команды. Месси превзошел достижение Диего Марадоны, чьи действия принесли 16 голов на ЧМ (8+8).

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    Источник: Opta

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