Ван Дейк объяснил, почему Нидерланды проиграли Аргентине в серии пенальти на ЧМ-2022

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк назвал причину неудачи своей команды в серии пенальти с Аргентиной в четвертьфинале ЧМ-2022.
– Мы проиграли по пенальти. Но это непросто. Это как лотерея. Мы сделали много. Мы вернулись в игру, но нам этого не хватило.
– Психологически вам было тяжелее?
– Думаю, мы были уверены в себе, потому что мы тренировали пенальти.
Однако во время тренировок невозможно смоделировать полный стадион, который болеет против тебя. И свистит во время ударов. Условия иные.
Это непросто, было высокое давление. Но я был готов к этому. Я стараюсь не падать духом. Да, ребята могут погрустить какое-то время. Это нормально.
Надеюсь, что в ближайшем будущем это чувство заменит чувство гордости за то, чего мы смогли добиться. И потом нужно развернуть это в голод до будущих побед.
Я оптимистичен о будущем этой команды. Но пока рано об этом говорить. Давайте подождем пока Куман вернется и что уже будет дальше.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2.
- Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.
- В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.
- Ван Дейк первым пробивал 11-метровый – его удар парировал вратарь Эмилиано Мартинес.
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