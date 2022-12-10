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    Ван Дейк объяснил, почему Нидерланды проиграли Аргентине в серии пенальти на ЧМ-2022

    Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк назвал причину неудачи своей команды в серии пенальти с Аргентиной в четвертьфинале ЧМ-2022.

    – Мы проиграли по пенальти. Но это непросто. Это как лотерея. Мы сделали много. Мы вернулись в игру, но нам этого не хватило.

    – Психологически вам было тяжелее?

    Думаю, мы были уверены в себе, потому что мы тренировали пенальти.

    Однако во время тренировок невозможно смоделировать полный стадион, который болеет против тебя. И свистит во время ударов. Условия иные.

    Это непросто, было высокое давление. Но я был готов к этому. Я стараюсь не падать духом. Да, ребята могут погрустить какое-то время. Это нормально.

    Надеюсь, что в ближайшем будущем это чувство заменит чувство гордости за то, чего мы смогли добиться. И потом нужно развернуть это в голод до будущих побед.

    Я оптимистичен о будущем этой команды. Но пока рано об этом говорить. Давайте подождем пока Куман вернется и что уже будет дальше.

    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2.
    • Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.
    • В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.
    • Ван Дейк первым пробивал 11-метровый – его удар парировал вратарь Эмилиано Мартинес.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +292

      папа сибиряк 12 минут назад

      воротчик аргентинцев вытянул два отличных удара, чистый фарт. Ван Дейк офигенно пробил. и сильно и точно. но звезды сошлись не в пользу Европейцев

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