Ван Дейк объяснил, почему Нидерланды проиграли Аргентине в серии пенальти на ЧМ-2022

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк назвал причину неудачи своей команды в серии пенальти с Аргентиной в четвертьфинале ЧМ-2022.

– Мы проиграли по пенальти. Но это непросто. Это как лотерея. Мы сделали много. Мы вернулись в игру, но нам этого не хватило.

– Психологически вам было тяжелее?

– Думаю, мы были уверены в себе, потому что мы тренировали пенальти.

Однако во время тренировок невозможно смоделировать полный стадион, который болеет против тебя. И свистит во время ударов. Условия иные.

Это непросто, было высокое давление. Но я был готов к этому. Я стараюсь не падать духом. Да, ребята могут погрустить какое-то время. Это нормально.

Надеюсь, что в ближайшем будущем это чувство заменит чувство гордости за то, чего мы смогли добиться. И потом нужно развернуть это в голод до будущих побед.

Я оптимистичен о будущем этой команды. Но пока рано об этом говорить. Давайте подождем пока Куман вернется и что уже будет дальше.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2.

Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.

В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.

Ван Дейк первым пробивал 11-метровый – его удар парировал вратарь Эмилиано Мартинес.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Вирджил Ван Дейк: новости об игроке на ЧМ-2022

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира