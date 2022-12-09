«Представить Норвегию на чемпионате мира». Холанд – о мечте

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что мечтает сыграть на ЧМ со сборной Норвегии.

«Конечно, любой игрок хочет выступать на чемпионате мира. Я мечтаю представить Норвегию на этом турнире. Буду усердно работать, чтобы однажды это сделать», – заявил Холанд.

Норвегия не попала на ЧМ-2022, заняв 3-е место в отборочной группе.

Они оказались ниже Нидерландов и Турции.

22-летний Холанд забил 21 гол в 23 матчах за сборную.

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