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    Быстров: «Мбаппе – черепашка‑ниндзя, просто тащит на панцире эту Францию»

    Экс-футболист сборной России Владимир Быстров охарактеризовал игру форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

    «Французы все‑таки своей тихой сапой крадутся, от игры к игре прибавляют.

    Мбаппе – зверюга, черепашка‑ниндзя, просто тащит на себе на панцире эту Францию.

    Вроде все спокойно, взял, схватил, побежал, пробежал. Стенка, гол, пас, всe!» – сказал Быстров.

    • Мбаппе забил 5 голов на ЧМ-2022.
    • Француз – лучший бомбардир турнира.
    • Ближайший матч – четвертьфинал против Англии (10 декабря, 22:00 мск).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11280

      alex1951 21 минуту назад

      Володя,ты прав....
      А я хочу внести каламбурчик на твое мнение...
      Он тащит,а мы ,кто за Россию - тащимся от них...
      Философский вопрос. Чем лучше живут сегодняшние кумиры ,тем больше Ж.........Ы,
      Может пора ,что то менять....Видеть Россию в рейтинге ,где то там ,среди азиатов - удовольствие сомнительное...

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