Быстров: «Мбаппе – черепашка‑ниндзя, просто тащит на панцире эту Францию»

Володя,ты прав....
А я хочу внести каламбурчик на твое мнение...
Он тащит,а мы ,кто за Россию - тащимся от них...
Философский вопрос. Чем лучше живут сегодняшние кумиры ,тем больше Ж.........Ы,
Может пора ,что то менять....Видеть Россию в рейтинге ,где то там ,среди азиатов - удовольствие сомнительное...
Экс-футболист сборной России Владимир Быстров охарактеризовал игру форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.
«Французы все‑таки своей тихой сапой крадутся, от игры к игре прибавляют.
Мбаппе – зверюга, черепашка‑ниндзя, просто тащит на себе на панцире эту Францию.
Вроде все спокойно, взял, схватил, побежал, пробежал. Стенка, гол, пас, всe!» – сказал Быстров.
- Мбаппе забил 5 голов на ЧМ-2022.
- Француз – лучший бомбардир турнира.
- Ближайший матч – четвертьфинал против Англии (10 декабря, 22:00 мск).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира