Быстров: «Мбаппе – черепашка‑ниндзя, просто тащит на панцире эту Францию»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров охарактеризовал игру форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Французы все‑таки своей тихой сапой крадутся, от игры к игре прибавляют.

Мбаппе – зверюга, черепашка‑ниндзя, просто тащит на себе на панцире эту Францию.

Вроде все спокойно, взял, схватил, побежал, пробежал. Стенка, гол, пас, всe!» – сказал Быстров.

Мбаппе забил 5 голов на ЧМ-2022.

Француз – лучший бомбардир турнира.

Ближайший матч – четвертьфинал против Англии (10 декабря, 22:00 мск).

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