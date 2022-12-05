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    ЧМ-2022. Бразилия разгромила Южную Корею (4:1) и вышла в 1/4 финала

    Бразилия крупно победила Южную Корею со счетом 4:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

    Бразильцы все свои голы забили до перерыва – отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

    В четвертьфинале чемпионата мира команда Тите сыграет с Хорватией. Встреча состоится в пятницу, 9 декабря.

    ЧМ-2022. 1/8 финала

    Бразилия – Южная Корея – 4:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Винисиус, 7; 2:0 – Неймар (с пенальти), 13; 3:0 – Ришарлисон, 29; 4:0 – Пакета, 36; 4:1 – Сын Хо, 76.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2022 23:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6523

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Бразильцы молодцы! Эстетично и весело разделывают всех на своем пути. И Пеле поддерживают.

      0
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      Рейтинг: +396

      Ill Ich 1 час назад

      Браво бразильцам, которые добились победы по сути уже в самом начале своими удачными и результативными действиями, лишив корейцев каких-либо надежд.

      3
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      Рейтинг: +1093

      ARSteven89 1 час назад

      Вышли, покатали, потренировались, пропотели и в душ. Для такой Бразилии чемпионат мира начнётся с полуфинала.
      Жаль, что Сон Хён Мин не забил на этом ЧМ, вот уж кто заслужил!
      Южная Корея, спасибо за игру.............в кальмара! )))

      3
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      Рейтинг: +27536

      JTherry 1 час назад

      красивая победа на классе с красивыми голами, и ожидаемая... мне сейчас уже жаль хорватов, попасть на такую мощную сборную Бразилии..! гол Сын Хо был тоже красивым...)

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      Рейтинг: +12152

      DeStar > JTherry 1 час назад

      не факт на самом деле
      бразилия каждый раз топовая и красивая
      у них есть нечто от англичан, брать и сливаться в каком-то матче не понятно почему и как
      тем более. при всем уважении , корейцы естественно не соперники, по факту они слили гане, сыгрли в ничью с уругваем и прошли только из-за того что в 3-ем матче португезам было уже плевать, а так они сыграли на уровне уругвая, у которого те же 4 очка.
      так что скорее корейцы тут залетные пассажиры, как условная польша

      не считаю хорватов топ сборной мира сейчас, но уверен что они и такие на голову выше корейцев

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