ЧМ-2022. Бразилия разгромила Южную Корею (4:1) и вышла в 1/4 финала

Бразилия крупно победила Южную Корею со счетом 4:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Бразильцы все свои голы забили до перерыва – отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

В четвертьфинале чемпионата мира команда Тите сыграет с Хорватией. Встреча состоится в пятницу, 9 декабря.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Бразилия – Южная Корея – 4:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Винисиус, 7; 2:0 – Неймар (с пенальти), 13; 3:0 – Ришарлисон, 29; 4:0 – Пакета, 36; 4:1 – Сын Хо, 76.

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