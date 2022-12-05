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    Неймар пропустил почти весь групповой этап из-за травмы: вернулся – забил и помогает Бразилии пройти дальше

    Очень трудно найти интригу в матче Бразилии и Кореи – особенно после 10 минут, когда бразильцы заковыряли два мяча. Один из них – Неймара с пенальти. И это очень важный матч. Неймар травмировался в финальном отрезке матча Бразилии и Сербии. Вот так выглядела его нога:

    Слухи были разные – от травмы, из-за которой он пропустит турнир, до повреждения, которое выбьет Неймара на несколько встреч.

    В итоге главный тренер Бразилии Тите подтвердил, что Неймар вернется к плей-офф. И перед матчем с Кореей сделал неожиданный ход – выпустил оправившегося от травмы Неймара в старте. Тите говорил: «Если Неймар в форме, я предпочитаю его в основе. Все зависит от здоровья, выводов медиков и физиотерапевтов. Я предпочитаю использовать лучших с самого начала».

    И Неймар вышел с первых минут. Ему понадобилось 13 минут, чтобы забить гол:

    • Его первый мяч на ЧМ-2022;
    • Его 76-й мяч за сборную Бразилии. От Пеле, который лидирует по этому показателю, его отделяет один забитый гол.

    Ну а к концу первого тайма Бразилия вела уже с перевесом в четыре мяча.

    Фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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