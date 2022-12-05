Неймар пропустил почти весь групповой этап из-за травмы: вернулся – забил и помогает Бразилии пройти дальше

Очень трудно найти интригу в матче Бразилии и Кореи – особенно после 10 минут, когда бразильцы заковыряли два мяча. Один из них – Неймара с пенальти. И это очень важный матч. Неймар травмировался в финальном отрезке матча Бразилии и Сербии. Вот так выглядела его нога:

Слухи были разные – от травмы, из-за которой он пропустит турнир, до повреждения, которое выбьет Неймара на несколько встреч.

В итоге главный тренер Бразилии Тите подтвердил, что Неймар вернется к плей-офф. И перед матчем с Кореей сделал неожиданный ход – выпустил оправившегося от травмы Неймара в старте. Тите говорил: «Если Неймар в форме, я предпочитаю его в основе. Все зависит от здоровья, выводов медиков и физиотерапевтов. Я предпочитаю использовать лучших с самого начала».

И Неймар вышел с первых минут. Ему понадобилось 13 минут, чтобы забить гол:

Его первый мяч на ЧМ-2022;

Его 76-й мяч за сборную Бразилии. От Пеле, который лидирует по этому показателю, его отделяет один забитый гол.

Ну а к концу первого тайма Бразилия вела уже с перевесом в четыре мяча.

Фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press