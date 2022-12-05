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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Япония сыграет с Хорватией, Бразилия – с Южной Кореей

    На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/8 финала.

    Япония сыграет с Хорватией, а Бразилия встретится с Южной Кореей.

    «Бомбардир» проведет текстовые трансляции обеих игр.

    ЧМ-2022. 1/8 финала

    Япония – Хорватия Текстовая онлайн-трансляция

    5 декабря, 18:00 мск

    Стадион: «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость: 44325

    Главный судья: Исмаил Эльфат (США)

    Трансляция Прогноз

    Бразилия – Южная Корея Текстовая онлайн-трансляция

    5 декабря, 22:00 мск

    Стадион: «974» (Доха), вместимость: 44089

    Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

    Трансляция Прогноз

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Все группы и сборные-участницы чемпионата мира по футболу 2022

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

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    Все результаты ЧМ-2022 на сегодня (4 декабря 2022)

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16547

      Barmaleushka 1 час назад

      Хорватия и Бразилия - идут дальше .

      1
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      Рейтинг: +11266

      alex1951 > Barmaleushka 1 час назад

      Типа...идите нах?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11266

      alex1951 2 часа назад

      Восток-дело тонкое...Ждем сюрпризов...

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