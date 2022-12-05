На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/8 финала.
Япония сыграет с Хорватией, а Бразилия встретится с Южной Кореей.
«Бомбардир» проведет текстовые трансляции обеих игр.
ЧМ-2022. 1/8 финала
Япония – Хорватия Текстовая онлайн-трансляция
5 декабря, 18:00 мск
Стадион: «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость: 44325
Главный судья: Исмаил Эльфат (США)
Бразилия – Южная Корея Текстовая онлайн-трансляция
5 декабря, 22:00 мск
Стадион: «974» (Доха), вместимость: 44089
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
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Источник: «Бомбардир»