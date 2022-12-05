На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/8 финала.

Япония сыграет с Хорватией, а Бразилия встретится с Южной Кореей.

«Бомбардир» проведет текстовые трансляции обеих игр.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Япония – Хорватия Текстовая онлайн-трансляция

5 декабря, 18:00 мск

Стадион: «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость: 44325

Главный судья: Исмаил Эльфат (США)

Трансляция Прогноз

Бразилия – Южная Корея Текстовая онлайн-трансляция

5 декабря, 22:00 мск

Стадион: «974» (Доха), вместимость: 44089

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция Прогноз

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