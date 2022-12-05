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    Япония – Хорватия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 5 декабря

    Сборные Японии и Хорватии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в понедельник, 5 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Япония выиграла группу E, набрав шесть очков (две победы и одно поражение). Хорватия заняла второе место в группе F (одна победа, две ничьих, одно поражение).

    Команды два раза играли друг с другом: одна победа Хорватии, одна ничья.

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    Коэффициенты:

    • Победа Японии – 3.80
    • Ничья – 3.20
    • Победа Хорватии – 2.22

    Рекомендуемая ставка: проход Хорватии

    Где смотреть матч Япония – Хорватия

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Источник: «Бомбардир»

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