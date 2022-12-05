Сборные Японии и Хорватии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в понедельник, 5 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Япония выиграла группу E, набрав шесть очков (две победы и одно поражение). Хорватия заняла второе место в группе F (одна победа, две ничьих, одно поражение).

Команды два раза играли друг с другом: одна победа Хорватии, одна ничья.

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Коэффициенты:

Победа Японии – 3.80

Ничья – 3.20

Победа Хорватии – 2.22

Рекомендуемая ставка: проход Хорватии

Где смотреть матч Япония – Хорватия

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