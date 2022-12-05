Где и во сколько смотреть матч Япония – Хорватия: 5 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Японии и Хорватии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Япония выиграла группу E, набрав шесть очков (две победы и одно поражение).
Хорватия заняла второе место в группе F (одна победа, две ничьих, одно поражение).
Матч пройдет на стадионе «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость которого составляет 44325 зрителей.
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- Встреча состоится в понедельник, 5 декабря.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Начало – в 18:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Япония – Хорватия
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Источник: «Бомбардир»