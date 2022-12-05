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    Где и во сколько смотреть матч Япония – Хорватия: 5 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Японии и Хорватии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Япония выиграла группу E, набрав шесть очков (две победы и одно поражение).

    Хорватия заняла второе место в группе F (одна победа, две ничьих, одно поражение).

    Матч пройдет на стадионе «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость которого составляет 44325 зрителей.

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    • Встреча состоится в понедельник, 5 декабря.
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Прогноз на матч Япония – Хорватия

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Источник: «Бомбардир»

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