Где и во сколько смотреть матч Япония – Хорватия: 5 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Японии и Хорватии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Япония выиграла группу E, набрав шесть очков (две победы и одно поражение).

Хорватия заняла второе место в группе F (одна победа, две ничьих, одно поражение).

Матч пройдет на стадионе «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость которого составляет 44325 зрителей.

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Встреча состоится в понедельник, 5 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз на матч Япония – Хорватия

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