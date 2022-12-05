Где и во сколько смотреть матч Бразилия – Южная Корея: 5 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Бразилии и Южной Кореи сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Бразилия выиграла группу G, набрав шесть очков (две победы и одно поражение).

Южная Корея заняла второе место в группе H (одна победа, одна ничья, одно поражение).

Матч пройдет на стадионе «974» в Дохе, вместимость которого составляет 44089 зрителей.

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Встреча состоится в понедельник, 5 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз на матч Бразилия – Южная Корея

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