Сборные Бразилии и Южной Кореи сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в понедельник, 5 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Бразилия выиграла группу G, набрав шесть очков (две победы и одно поражение). Южная Корея заняла второе место в группе H (одна победа, одна ничья, одно поражение)

Команды провели пять очных матчей: четыре победы бразильцев, один раз выиграли южнокорейцы.

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Коэффициенты:

Победа Бразилии – 1.30

Ничья – 5.90

Победа Южной Кореи – 11.5

Рекомендуемая ставка: победа Бразилии с форой (-1.5)

Где смотреть матч Бразилия – Южная Корея

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