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    Бразилия – Южная Корея: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 5 декабря

    Сборные Бразилии и Южной Кореи сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в понедельник, 5 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Бразилия выиграла группу G, набрав шесть очков (две победы и одно поражение). Южная Корея заняла второе место в группе H (одна победа, одна ничья, одно поражение)

    Команды провели пять очных матчей: четыре победы бразильцев, один раз выиграли южнокорейцы.

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    Коэффициенты:

    • Победа Бразилии – 1.30
    • Ничья – 5.90
    • Победа Южной Кореи – 11.5

    Рекомендуемая ставка: победа Бразилии с форой (-1.5)

    Где смотреть матч Бразилия – Южная Корея

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Источник: «Бомбардир»

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