Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кунде объяснил, почему вышел на матч ЧМ-2022 с цепочкой на шее

    Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал ситуацию с цепочкой на его шее во время матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши.

    • Футболистам запрещено выходить на поле с украшениями на теле.
    • Кунде отыграл с цепочкой почти тайм, после чего судья заставил игрока снять ее.
    • Французы победили поляков – 3:1.

    «Я забыл, что во время матчей запрещено носить цепи. Подобного больше не повторится», – сказал Кунде.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Дешам высказался о ситуации с цепочкой на шее Кунде в матче ЧМ-2022
    Кунде почти тайм отыграл с цепочкой – снял только с помощью тренера. Украшения запрещены из-за правила ФИФА 15
    Мбаппе дал первый комментарий во время ЧМ-2022. Он объяснил свое молчание
    Источник: Barca Universal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11