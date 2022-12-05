Кунде объяснил, почему вышел на матч ЧМ-2022 с цепочкой на шее

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал ситуацию с цепочкой на его шее во время матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши.
- Футболистам запрещено выходить на поле с украшениями на теле.
- Кунде отыграл с цепочкой почти тайм, после чего судья заставил игрока снять ее.
- Французы победили поляков – 3:1.
«Я забыл, что во время матчей запрещено носить цепи. Подобного больше не повторится», – сказал Кунде.
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Источник: Barca Universal