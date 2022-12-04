Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мбаппе дал первый комментарий во время ЧМ-2022. Он объяснил свое молчание

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе впервые пообщался с журналистами во время чемпионата мира в Катаре.

    «Я знаю, что было много вопросов по поводу моего молчания. Я ничего не имею личного против журналистов и болельщиков. Я просто хочу сконцентрироваться на турнире, а когда мне нужна концентрация, я делаю это на 100 процентов. Я не хочу терять энергию на что-то другое.

    Недавно я узнал, что Федерация Франции будет оштрафована за мои отказы общаться с журналистами. Я обязуюсь оплатить штрафы лично.

    Франция еще далека от своей цели. Мы обязаны победить на ЧМ-2022», – сказал Мбаппе.

    • Мбаппе забил два гола и сделал ассист в матче 1/8 финала ЧМ с Польшей (3:1).
    • Он был признан лучшим игроком встречи.
    • В четвертьфинале турнира Франция сыграет с победителем пары Англия – Сенегал.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Килиан Мбаппе: новости обигроке на ЧМ-2022

    Новости сборной Франции по футболу на ЧМ-2022

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Он способен изменить ход матча в любой момент»: Дешам назвал лучшего игрока в мире прямо сейчас
    ФИФА назвала лучшего игрока матча Франция – Польша
    Аршавин назвал двух игроков, которые разыграют звание лучшего футболиста ЧМ-2022 2
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2022 23:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11