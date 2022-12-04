Мбаппе дал первый комментарий во время ЧМ-2022. Он объяснил свое молчание

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе впервые пообщался с журналистами во время чемпионата мира в Катаре.

«Я знаю, что было много вопросов по поводу моего молчания. Я ничего не имею личного против журналистов и болельщиков. Я просто хочу сконцентрироваться на турнире, а когда мне нужна концентрация, я делаю это на 100 процентов. Я не хочу терять энергию на что-то другое.

Недавно я узнал, что Федерация Франции будет оштрафована за мои отказы общаться с журналистами. Я обязуюсь оплатить штрафы лично.

Франция еще далека от своей цели. Мы обязаны победить на ЧМ-2022», – сказал Мбаппе.

Мбаппе забил два гола и сделал ассист в матче 1/8 финала ЧМ с Польшей (3:1).

Он был признан лучшим игроком встречи.

В четвертьфинале турнира Франция сыграет с победителем пары Англия – Сенегал.

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