Дешам высказался о ситуации с цепочкой на шее Кунде в матче ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал инцидент с участием защитника Жюля Кунде, который вышел на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши с цепочкой на шее.

Футболистам запрещено появляться на поле с украшениями на теле.

Кунде отыграл с цепочкой почти тайм, после чего судья заставил игрока снять ее.

Французы победили поляков – 3:1.

«Я сказал, что ему повезло, что он не оказался передо мной, иначе... Арбитр предупреждал, что игрокам не разрешается носить браслеты, цепочки, часы или солнцезащитные очки.

Это запрещено. Я думал, что Кунде снимет цепочку, но, видимо, это было не так. Он носит ее как талисман. Это наша вина», – сказал Дешам.

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