Кунде почти тайм отыграл с цепочкой – снял только с помощью тренера. Украшения запрещены из-за правила ФИФА

Франция и Польша встречаются в матче 1/8 финала ЧМ-2022. В первом тайме был минимальный перевес французов – 1:0. Самый спорный эпизод касается Жюля Кунде – он вышел на матч с украшением на теле. А именно – с цепочкой на шее.

Стоп, но ведь так же нельзя?

Совершенно верно. На сайте IFAB (международный совет футбольных ассоциаций) в разделе про экипировку сказано:

«Игрок не должен носить какое-то оборудование или что-то, что может нанести вред.

Все украшения (ожерелья, кольца, браслеты, серьги, кожаные ремешки, резинки и т. д.) запрещены и должны быть сняты. Использование скотча для покрытия украшений не допускается.

Игроки должны быть осмотрены до начала матча, а запасные – до выхода на поле. Если игрок носит или использует неразрешенное/опасное оборудование или украшения, судья дает следующие варианты игроку:

Либо снять элемент;

Либо покинуть поле при следующей остановке, если он не может или не желает выполнить указание арбитра.

Игрок, который отказывается делать это или снова наденет предмет, получит предупреждение».

Кунде играл в цепочке 42 минуты. После арбитр попросил его снять ее – помогал даже сотрудник тренерского штаба Франции.

Почему футболисты не должны носить украшения во время матча?

Все просто – такова техника безопасности. Сайт First and Training, обучающий первой помощи в спорте, рассказывает, что украшения делают с организмом в момент травмы.

• Кольца. При травме (например, переломе) руки оно усложнит процесс оказания первой помощи – при отеке его просто не снять, оно вызовет проблемы с кровообращением.

• Недавно сделанный пирсинг. Прокол нужно часто обрабатывать. Плюс мастера не рекомендуют занятия спортом на какое-то время.

• Просто пирсинг. В момент травмы может привести к разрыву тканей (то есть к разрыву отверстия для серьги).

• Цепочки. Приводят к механическом повреждениям.

• Заколки. Нельзя использовать из-за риска механического повреждения кожи и травмы соперника (порезы, царапины). Обычно футболисты с длинными волосами используют резинки, созданные спортивным производителем.

ФИФА запрещает заматывать украшения лентой, потому что это не защищает футболиста от травмы.

Есть ли примеры еще, когда футболисты нарушали правила?

Совсем недавний случай: футболист «Специи» Мбала Нзола в апреле в матче с «Интером» попался с залепленной серьгой. Он 10 минут пытался снять ее – не помог даже тренер. В итоге «Специя» какое-то время отыграла вдесятером, а Тиаго Мотта заменил Нзолу и отказался говорить о нем на послематчевой пресс-конференции.

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Текст: Илья Егоров

Фото: скриншоты с сайта «Матч ТВ», imago-images.de/Global Look Press