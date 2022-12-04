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  • Кунде почти тайм отыграл с цепочкой – снял только с помощью тренера. Украшения запрещены из-за правила ФИФА

Кунде почти тайм отыграл с цепочкой – снял только с помощью тренера. Украшения запрещены из-за правила ФИФА

4 декабря 2022, 23:49
12

Франция и Польша встречаются в матче 1/8 финала ЧМ-2022. В первом тайме был минимальный перевес французов – 1:0. Самый спорный эпизод касается Жюля Кунде – он вышел на матч с украшением на теле. А именно – с цепочкой на шее.

Стоп, но ведь так же нельзя?

Совершенно верно. На сайте IFAB (международный совет футбольных ассоциаций) в разделе про экипировку сказано:

«Игрок не должен носить какое-то оборудование или что-то, что может нанести вред.

Все украшения (ожерелья, кольца, браслеты, серьги, кожаные ремешки, резинки и т. д.) запрещены и должны быть сняты. Использование скотча для покрытия украшений не допускается.

Игроки должны быть осмотрены до начала матча, а запасные – до выхода на поле. Если игрок носит или использует неразрешенное/опасное оборудование или украшения, судья дает следующие варианты игроку:

  • Либо снять элемент;
  • Либо покинуть поле при следующей остановке, если он не может или не желает выполнить указание арбитра.

Игрок, который отказывается делать это или снова наденет предмет, получит предупреждение».

Кунде играл в цепочке 42 минуты. После арбитр попросил его снять ее – помогал даже сотрудник тренерского штаба Франции.

Почему футболисты не должны носить украшения во время матча?

Все просто – такова техника безопасности. Сайт First and Training, обучающий первой помощи в спорте, рассказывает, что украшения делают с организмом в момент травмы.

• Кольца. При травме (например, переломе) руки оно усложнит процесс оказания первой помощи – при отеке его просто не снять, оно вызовет проблемы с кровообращением.

• Недавно сделанный пирсинг. Прокол нужно часто обрабатывать. Плюс мастера не рекомендуют занятия спортом на какое-то время.

• Просто пирсинг. В момент травмы может привести к разрыву тканей (то есть к разрыву отверстия для серьги).

• Цепочки. Приводят к механическом повреждениям.

• Заколки. Нельзя использовать из-за риска механического повреждения кожи и травмы соперника (порезы, царапины). Обычно футболисты с длинными волосами используют резинки, созданные спортивным производителем.

ФИФА запрещает заматывать украшения лентой, потому что это не защищает футболиста от травмы.

Есть ли примеры еще, когда футболисты нарушали правила?

Совсем недавний случай: футболист «Специи» Мбала Нзола в апреле в матче с «Интером» попался с залепленной серьгой. Он 10 минут пытался снять ее – не помог даже тренер. В итоге «Специя» какое-то время отыграла вдесятером, а Тиаго Мотта заменил Нзолу и отказался говорить о нем на послематчевой пресс-конференции.

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Текст: Илья Егоров

Фото: скриншоты с сайта «Матч ТВ», imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Франция Франция Польша Кунде Жюль
Комментарии (12)
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САНЁК17
1670170228
Может помог?а не помогать снять её тренер?
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Garrincha58
1670175984
технарь команде
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zigbert
1670178517
Игрок хороший но с дисциплиной не дружит. Хорошо еще быстро удалось снять.
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zarsm
1670180752
Да господи, все видели что он с цепкой был. Ты глянь раздули тему, на какой сайт не зайди, везде О УЖАС, КУНДЕ БЕГАЛ ТАЙМ С ЦЕПОЧКОЙ!!!!
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Бриг
1670181637
Ну, понятно же, что за чел и откуда Им закон не писан. Цепь важнее сборной Франции. Х_ули там Франция?
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mutabor0992
1670181671
И папуасу и судье бан!Чтоб остальным неповадно было.
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GoldPlayFIFARus9
1670181751
Ну он же чёрный, ему можно
Ответить
Женские выделения
1670184072
Франции надо засчитать технарь, а этого неrра прилюдно сжечь на костре на центральной площади.
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Sanches65
1670185550
Помнится в Спартаке был такой игрок по фамилии Ребко, так его судья удалил когда увидел цепочку на шее. Это была вторая Ж.К.
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Romeo 123
1670199844
Заставили **** снять цепочку, в следуещем матче за это на коленьях будут стоять . С его то деньгами мог просто разорвать
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