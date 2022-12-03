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    Аргентина – Австралия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Аргентины и Австралии назвали стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022.

    Аргентина: Э. Мартинес, Де Пауль, Мак Аллистер, Отаменди, Акунья, Альварес, Ромеро, Гомес, Фернандес, Молина, Месси.

    Австралия: Райан, Роулз, Дегенек, Суттар, Леки, Бехич, Муй, Ирвин, Макгри, Баккус, Дюк.

    • Матч начнется в 22:00 по Москве.
    • Место проведения – «Ахмад бин Али» (Эр-Райян, Катар).
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Месси мог играть за Австралию: его отец думал о переезде туда из-за кризиса в Аргентине

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6480

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      По букмекерским котировкам у Месси есть шанс на покер или пентатрик. Сегодня болею за Аргентину.

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