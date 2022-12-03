Сборные Аргентины и Австралии назвали стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022.
Аргентина: Э. Мартинес, Де Пауль, Мак Аллистер, Отаменди, Акунья, Альварес, Ромеро, Гомес, Фернандес, Молина, Месси.
Австралия: Райан, Роулз, Дегенек, Суттар, Леки, Бехич, Муй, Ирвин, Макгри, Баккус, Дюк.
- Матч начнется в 22:00 по Москве.
- Место проведения – «Ахмад бин Али» (Эр-Райян, Катар).
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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Месси мог играть за Австралию: его отец думал о переезде туда из-за кризиса в Аргентине
Источник: Бомбардир.ру