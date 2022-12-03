Месси мог играть за Австралию: его отец думал о переезде туда из-за кризиса в Аргентине

3 декабря Аргентина сыграет с Австралией в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Главная надежда аргентинцев (как и всегда) – Лионель Месси, который с детства называл игру за сборную «своим важнейшим долгом». Ирония в том, что, в этом противостоянии Месси при определенных обстоятельствах мог выступать совсем за другую команду.

Отец Месси думал, как сбежать от бедности – был вариант с Австралией

Лионель Месси всегда говорил, что детство у него было тяжелым: денег не хватало, родители постоянно работали, пахали на самых низкооплачиваемых работах даже сестры и брат. Родители задумывались об эмиграции – но делали это даже за некоторое время до рождения Лео.

В Испании есть журналист Гильем Балаге, который специализируется на инсайдах вокруг «Барселоны» (родился, вырос и получил работу рядом с этим клубом). Он написал автобиографию Месси «Месси: исчерпывающая биография», в которой рассказал эту историю. Потом Балаге кратко пересказывал ее:

«В Аргентине был кризис. Деньги обесценивались. Работы не было. А аргентинцы постоянно уезжали в Европу или куда-то, чтобы просто зарабатывать деньги. Хорхе Месси [отец Лео] всерьез обсуждал эту возможность, но рассматривал Австралию, а не Европу. Должно быть, это был случайный разговор с одним из друзей, который всерьез собирался эмигрировать в Австралию.

Когда вас накрывают столько проблем, что единственное решение может дать только переезд в другую страну, то нет разницы, куда ехать. Перед Хорхе действительно был пример эмиграции в Австралию. Но он и семья остались в Аргентине».

Хорхе Месси в одном интервью подтверждал эту историю: «Мой друг уезжал в Австралию, потому что здесь у него не было ни работы, ни еды, ни денег. Он звал меня с собой, и я даже всерьез задумался об этом. Но мы с семьей решили, что нам будет лучше на родине, несмотря на тяжелые времена. Кстати, этот друг вернулся в Аргентину через полтора года».

Балаге и Месси-старший говорят о неблагоприятном периоде истории для экономики Аргентины. В 70-80-е годы. Годовая инфляция временами превышала 600-700%, а в 1983 году дошла до отметки в 5000%. Президенты и министры экономики сменялись каждый год. Страну потрясали внутренние столкновения. Из-за этого, по данным различных источников, из Аргентины уехали до 15% населения. Одним из направлений и была Австралия.

За кого еще мог играть Месси

На самом деле вариантов было не так много:

• Италия. Здесь история связана с прадедом Месси, который в 1883 году переехал из Реканати в Росарио. У мамы и папы есть итальянские корни. Но родство с Италией Месси комментировал так: «Я никогда не был в Италии больше, чем на 1,5-2 недели: либо приезжал в отпуск, либо играл там выездные матчи. Красивая страна, но я не считаю ее своей родиной, несмотря на связь семьи».

• Испания. Здесь все просто. Когда всем стало ясно, что из маленького мальчика с длинными волосами вырастет большая звезда, представители испанской Федерации футбола засуетились с предложением. Месси в Испании был с 12 лет – юридические проблемы вряд ли бы появились после натурализации. Но Месси отказался от этого вариант.

В книге «Месси, патриот» он писал: «Когда я был ребенком, я ожидал, что мне позвонят из AFA [Аргентинской футбольной ассоциации]. Меня неофициально спрашивали, хочу ли я играть за Испанию. Но я всегда говорил, что я хочу играть только за свою национальную команду, потому что я люблю Аргентину. И это единственные цвета, которые я хочу носить.

Я всегда был страстным болельщиком сборной: в детстве не пропускал ни одного матча Аргентины по телевизору, потому что не мог пойти на стадион».

Бывший тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказывал: «Месси бы усилил сборную Испании. Я знаю, что федерация прилагала все усилия и много раз пыталась уговорить Месси играть за Испанию, но Лионель раз за разом отказывался, потому что хотел играть за свою страну».

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Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua, AFLO/Global Look Press