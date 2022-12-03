«Слава богу, их не было на матче «Спартак» – «Зенит». Быстров – о женщинах-судьях на ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров рассказал о своем отношении к работе женщин-арбитров на чемпионате мира-2022.

– На этом ЧМ одну из последних игр полностью судила женская бригада. Как вы к этому отнеслись?

– Честно, тянуть кого-то за уши – это неправильно. Женский футбол отличается от мужского. Разные скорости, восприятие картинки другое.

Да, спасибо, что вы попытались искусственно ввести женщин в мужской футбол, но этого не нужно делать. Женщины должны судить женский ЧМ.

Одна резервная выпускает 12 футболистов, другая не добегает с флажком раз пять-шесть. В принципе, тяжело. Для меня это не смотрится.

Тут как гориллы носятся большие мужики, а рядом хрупкая женщина со свистком бегает. Слава богу, их не было на матче кубка «Спартак» – «Зенит».

Матч Германия – Коста-Рика (4:2) стал первым в истории ЧМ, который судила женщина.

Главным арбитром была француженка Стефани Фраппар.

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