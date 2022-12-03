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    «Слава богу, их не было на матче «Спартак» – «Зенит». Быстров – о женщинах-судьях на ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Владимир Быстров рассказал о своем отношении к работе женщин-арбитров на чемпионате мира-2022.

    – На этом ЧМ одну из последних игр полностью судила женская бригада. Как вы к этому отнеслись?

    – Честно, тянуть кого-то за уши – это неправильно. Женский футбол отличается от мужского. Разные скорости, восприятие картинки другое.

    Да, спасибо, что вы попытались искусственно ввести женщин в мужской футбол, но этого не нужно делать. Женщины должны судить женский ЧМ.

    Одна резервная выпускает 12 футболистов, другая не добегает с флажком раз пять-шесть. В принципе, тяжело. Для меня это не смотрится.

    Тут как гориллы носятся большие мужики, а рядом хрупкая женщина со свистком бегает. Слава богу, их не было на матче кубка «Спартак»«Зенит».

    • Матч Германия – Коста-Рика (4:2) стал первым в истории ЧМ, который судила женщина.
    • Главным арбитром была француженка Стефани Фраппар.

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    Источник: Sport24

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