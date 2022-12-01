Колосков назвал причину провала сборной Дании на ЧМ-2022

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил вылет сборной Дании с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
«В Европе Дания выступала хорошо, особенно против нашей сборной. Но уже там была возрастная команда.
У Дании нет новых футболистов. Все уже постарели, многие потеряли мотивацию, кто-то не в форме находится.
К сожалению, Дания разочаровала меня. Думал, что команда будет выступать более достойно, а она оказалась среди слабейших», – сказал Колосков.
- Дания заняла последнее место в группе с Францией, Австралией и Тунисом.
- Команда набрала 1 очко в 3 матчах при разнице забитых и пропущенных голов 1:3.
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Источник: «Спорт-Экспресс»