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    В сборной Англии рассказали, за что Хендерсон издевается над Беллингемом

    Защитник сборной Англии Конор Коди объяснил, почему Джордан Хендерсон шутит над Джудом Беллингемом.

    «На днях Беллингем сказал что-то о том, что его мама заправляет ему постель, и это чистая правда.

    Мы говорим об одном из лучших футболистов мира. Хендо, сидя за ужином, переспросил: «Что?». А Джуд говорит: «Да, моя мама заправляет мне кровать».

    После этого Хендо просто разнес его. Он издевался над Беллингемом», – рассказал Коди.

    • Англичане с 1-го места вышли в плей-офф ЧМ-2022, опередив в группе США, Иран и Уэльс.
    • В 1/8 финала они встретятся с Сенегалом.

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    Источник: Express

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3367

      acor94 2 часа назад

      С такой зп это должна делать горничная, ну на крайняк шлюха, которая с тобой мутит из-за денег.

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      Рейтинг: +1391

      elessar arnor > acor94 1 час назад

      шлюхи по дням, а еще те, кто укладывает его

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