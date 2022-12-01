В сборной Англии рассказали, за что Хендерсон издевается над Беллингемом

Защитник сборной Англии Конор Коди объяснил, почему Джордан Хендерсон шутит над Джудом Беллингемом.
«На днях Беллингем сказал что-то о том, что его мама заправляет ему постель, и это чистая правда.
Мы говорим об одном из лучших футболистов мира. Хендо, сидя за ужином, переспросил: «Что?». А Джуд говорит: «Да, моя мама заправляет мне кровать».
После этого Хендо просто разнес его. Он издевался над Беллингемом», – рассказал Коди.
- Англичане с 1-го места вышли в плей-офф ЧМ-2022, опередив в группе США, Иран и Уэльс.
- В 1/8 финала они встретятся с Сенегалом.
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Источник: Express