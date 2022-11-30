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    Саудовская Аравия – Мексика: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Саудовской Аравии и Мексики назвали стартовые составы на матч чемпионата мира-2022.

    Саудовская Аравия: Аль-Уваис, Тамбакти, Аль-Амри, Аль-Булайхи, Аль-Ганам, Хамид, Аль-Хассан, Канно, Аль-Давсари, Аль-Бурайкан, Аль-Шехри.

    Мексика: Очоа, Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо, Альварес, Чавес, Пинедо, Лосано, Вега, Мартин.

    • Матч начнется в 22:00 по Москве.

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