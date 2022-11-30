Чернышов объяснил поражение Франции от Туниса

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался по поражению Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 от Туниса (0:1).

«Когда нет мотивации и не сильнейший состав, проигрывают даже чемпионы мира», – написал Чернышов.

Франция вышла в плей-офф с 1-го места.

Команда – действующий чемпион мира.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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