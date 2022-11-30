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  • Быстров прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака»

Быстров прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака»

30 ноября 2022, 02:00
8

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о конфликте между игроками двух команд в концовке матча Кубка России.

«Питерские разборки – это, конечно, всe как мы любим – эмоционально, интересно, на адреналине. Но, блин, игра не должна доходить до беспредела!

Москалeв-то молодец, отсудил матч превосходно: давал бороться (причeм в единоборствах футболисты не переходили черту!).

Но, к сожалению, от психических расстройств никто не застрахован – у некоторых игроков нервы, увы, не выдержали, и мы увидели то, что увидели», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова
Россия. Кубок Зенит Спартак Быстров Владимир
Комментарии (8)
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inzek
1669764386
ответил так, чтоб подлизнуть всем. никак в депутаты планирует
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Дядя Серёжа
1669776981
Помнится игра молодёжки России, когда полкоманды выгнали, включая Быстрова. Нервы...
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ААМ
1669782537
Быстров игрок хороший, но человек глупый.
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JTherry
1669789763
Володька удивительно адекватен в комментировании "конфликта": никого не задел, никого не оскорбил, даже Москалеву не досталось на орехи... чувствуется, у Володьки железные нервы...)
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piligrim1986
1669792427
как он, а...по-еврейски)))))
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zigbert
1669797551
Редко такое можно услышать от Быстрова. Очень дипломатично и корректно.
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Томик
1669814441
Жена: "Вова, не трогай клавиши, дай я в этот раз напишу!"
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