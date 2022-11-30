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    Быстров прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака»

    Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о конфликте между игроками двух команд в концовке матча Кубка России.

    «Питерские разборки – это, конечно, всe как мы любим – эмоционально, интересно, на адреналине. Но, блин, игра не должна доходить до беспредела!

    Москалeв-то молодец, отсудил матч превосходно: давал бороться (причeм в единоборствах футболисты не переходили черту!).

    Но, к сожалению, от психических расстройств никто не застрахован – у некоторых игроков нервы, увы, не выдержали, и мы увидели то, что увидели», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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