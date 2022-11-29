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    В Испании пишут, что наследница престола принцесса Астурийская влюблена в Гави

    Принцесса Леонор влюблена в полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Гави. Об этом пишет AS.

    Король Испании Филипп VI недавно побывал на чемпионате мира в Катаре. Он посетил раздевалку испанской сборной и попросил Гави расписаться на футболке.

    По информации источника, об этой просьбе своего отца попросила принцесса Леонор. Она влюблена в 18-летнего футболиста, ее школьная папка была заполнена фотографиями игрока «Барсы».

    • Леонор Астурийская является наследницей испанского престола. Ей 17 лет.
    • Гави – обладатель награды Golden Boy-2022.

    Фото: www.globallookpress.com

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17203

      Garrincha58 26 минут назад

      повезло малышу Гави может присоединиться к королевской чете тем более принцесса выглядит неплохо

      0
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      Рейтинг: +1880

      nilats_1878 50 минут назад

      А что так, не может себе нормальную девчонку найти? )

      0
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      Рейтинг: +1190

      САНЁК17 58 минут назад

      А Пике не против?

      0
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      Рейтинг: +12283

      Алексей З 1 час назад

      Бомбардир , а мы чем можем ей помочь ?
      Раз вы это выкладываете , значит вами что-то двигает, есть идеи или просто зависть ?

      0
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      Рейтинг: +286

      Аvеngеr > Алексей З 39 минут назад

      Убрать с чата Лёшу номер 3 с его провокациями. И будет Бомбардиру ХОРОШО.

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      Рейтинг: +672

      Янвapь 69 > Алексей З 26 минут назад

      Хохлядь винтохвостая, хэроям саван ?

      0
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      Рейтинг: +1391

      elessar arnor > Янвapь 69 13 минут назад

      енота верни, орк

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