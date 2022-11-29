В Испании пишут, что наследница престола принцесса Астурийская влюблена в Гави

Принцесса Леонор влюблена в полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Гави. Об этом пишет AS.

Король Испании Филипп VI недавно побывал на чемпионате мира в Катаре. Он посетил раздевалку испанской сборной и попросил Гави расписаться на футболке.

По информации источника, об этой просьбе своего отца попросила принцесса Леонор. Она влюблена в 18-летнего футболиста, ее школьная папка была заполнена фотографиями игрока «Барсы».

Леонор Астурийская является наследницей испанского престола. Ей 17 лет.

Гави – обладатель награды Golden Boy-2022.

Фото: www.globallookpress.com