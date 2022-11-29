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    Онана впервые прокомментировал свое отстранение из сборной Камеруна

    Вратарь сборной Камеруна Андре Онана высказался о том, что его убрали из состава национальной команды на ЧМ-2022.

    «Я привержен своей стране и сборной. Вчера мне не разрешили выйти на поле в матче с Сербией и помочь Камеруну достичь поставленных целей.

    Я всегда вeл себя так, чтобы привести команду к успеху. Некоторые моменты трудно принять, однако я всегда уважаю и принимаю решения людей, ответственных за результат.

    Все мои силы и мысли с партнерами по сборной, потому что Камерун показал, что может далеко зайти на чемпионате мира.

    Представлять сборную Камеруна всегда было привилегией. Страна на первом месте и навсегда», – написал Онана в соцсетях.

    • Без основного вратаря Камерун в матче ЧМ-2022 сыграл вничью с Сербией – 3:3.
    • Онана на клубном уровне выступает за «Интер».
    • Он отказался выполнять требования тренерского штаба сборной.

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    Источник: «Бомбардир»

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