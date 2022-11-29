Стали известны подробности конфликта между тренером Камеруна и вратарем Онаной

Голкипер сборной Камеруна Андре Онана выведен из состава национальной команды из-за отказа выполнять требования тренерского штаба.

Главный тренер камерунцев Ригобер Сонг попросил футболиста играть осторожнее, не уходить далеко от ворот и чаще отдавать длинные передачи.

Онана, предпочитающий более смелый стиль игры, отказался следовать установкам, за что и был отчислен.

Без основного вратаря Камерун в матче ЧМ-2022 сыграл вничью с Сербией – 3:3.

Онана на клубном уровне выступает за «Интер».

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира