Стали известны подробности конфликта между тренером Камеруна и вратарем Онаной

Установку тренера надо выполнять. Определенный риск такой игры вратаря есть. Стоит ошибиться в передаче и вынимай мяч из пустых ворот. Таких случаев не мало.
Голкипер сборной Камеруна Андре Онана выведен из состава национальной команды из-за отказа выполнять требования тренерского штаба.
Главный тренер камерунцев Ригобер Сонг попросил футболиста играть осторожнее, не уходить далеко от ворот и чаще отдавать длинные передачи.
Онана, предпочитающий более смелый стиль игры, отказался следовать установкам, за что и был отчислен.
- Без основного вратаря Камерун в матче ЧМ-2022 сыграл вничью с Сербией – 3:3.
- Онана на клубном уровне выступает за «Интер».
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