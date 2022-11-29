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    Стали известны подробности конфликта между тренером Камеруна и вратарем Онаной

    Голкипер сборной Камеруна Андре Онана выведен из состава национальной команды из-за отказа выполнять требования тренерского штаба.

    Главный тренер камерунцев Ригобер Сонг попросил футболиста играть осторожнее, не уходить далеко от ворот и чаще отдавать длинные передачи.

    Онана, предпочитающий более смелый стиль игры, отказался следовать установкам, за что и был отчислен.

    • Без основного вратаря Камерун в матче ЧМ-2022 сыграл вничью с Сербией – 3:3.
    • Онана на клубном уровне выступает за «Интер».

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    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 14:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99020

      zigbert 25 минут назад

      Установку тренера надо выполнять. Определенный риск такой игры вратаря есть. Стоит ошибиться в передаче и вынимай мяч из пустых ворот. Таких случаев не мало.

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