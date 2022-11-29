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    Ригобер Сонг

    Тренер
    Имя Ригобер
    Фамилия Сонг
    Команда Камерун
    Гражданство Камерун
    Дата рождения 1 июля 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Камерун 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.11.2022 Камерун 1 : 1 Ямайка
    18.11.2022 Камерун 1 : 1 Панама
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