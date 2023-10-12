Тренер Камеруна оценил работу Непомнящего в стране

Ригобер Сонг, главный тренер сборной Камеруна, высказался о работе в команде россиянина Валерия Непомнящего.

– Знакомы ли вы с Непомнящим? Какое место он занимает в истории камерунского футбола?

– Конечно, я очень хорошо его знаю и уважаю. Да, мы не встретились на поле, когда я играл в сборной, но я ценю его работу. Можно гордиться новым поколением, которое воспитано благодаря его усилиям. Я желаю ему удачи!