Тренер Камеруна оценил работу Непомнящего в стране

Ригобер Сонг, главный тренер сборной Камеруна, высказался о работе в команде россиянина Валерия Непомнящего.
– Знакомы ли вы с Непомнящим? Какое место он занимает в истории камерунского футбола?
– Конечно, я очень хорошо его знаю и уважаю. Да, мы не встретились на поле, когда я играл в сборной, но я ценю его работу. Можно гордиться новым поколением, которое воспитано благодаря его усилиям. Я желаю ему удачи!
- Непомнящий тренировал Камерун в 1988-1990 годах.
- На ЧМ-1990 команда дошла до четвертьфинала, где уступила в дополнительное время Англии (2:3).
- Это лучший результат Камеруна на ЧМ.
Источник: «Спорт-Экспресс»