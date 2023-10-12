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    Тренер Камеруна оценил работу Непомнящего в стране

    Ригобер Сонг, главный тренер сборной Камеруна, высказался о работе в команде россиянина Валерия Непомнящего.

    – Знакомы ли вы с Непомнящим? Какое место он занимает в истории камерунского футбола?

    – Конечно, я очень хорошо его знаю и уважаю. Да, мы не встретились на поле, когда я играл в сборной, но я ценю его работу. Можно гордиться новым поколением, которое воспитано благодаря его усилиям. Я желаю ему удачи!

    • Непомнящий тренировал Камерун в 1988-1990 годах.
    • На ЧМ-1990 команда дошла до четвертьфинала, где уступила в дополнительное время Англии (2:3).
    • Это лучший результат Камеруна на ЧМ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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