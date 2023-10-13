Карпин ответил тренеру сборной Камеруна, назвавшему его стильным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова Ригобера Сонга про себя.

Тренера сборной Камеруна спросили, считает ли он Карпина стильным. Тот ответил утвердительно.

– Тренера Камеруна попросили, чтобы он оценил ваш стиль. Он сказал, что он у вас особый и отражает вашу состоятельность. Как вы оцените его стиль?

– Прикольный дяденька в кепке, очень модный. Мне очень понравился его стиль. Про мой костюм ничего не скажу, это не я решил его надеть.