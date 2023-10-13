Тренер Камеруна Сонг охарактеризовал Карпина

Ригобер Сонг, главный тренер сборной Камеруна, после матча с Россией (0:1) высказался о своем визави Валерии Карпине.

«У него, несомненно, есть чувство стиля. Для тренера важно держать марку перед людьми. У Карпина свой, особенный образ, и он полностью соответствует его задачам и устремлениям», – сказал Сонг.

Карпин в сборной России с 2021 года.

При нем команда вышла в стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022, но была отстранена.

Также Карпин тренирует «Ростов».

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