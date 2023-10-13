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    Тренер Камеруна Сонг охарактеризовал Карпина

    Ригобер Сонг, главный тренер сборной Камеруна, после матча с Россией (0:1) высказался о своем визави Валерии Карпине.

    «У него, несомненно, есть чувство стиля. Для тренера важно держать марку перед людьми. У Карпина свой, особенный образ, и он полностью соответствует его задачам и устремлениям», – сказал Сонг.

    • Карпин в сборной России с 2021 года.
    • При нем команда вышла в стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022, но была отстранена.
    • Также Карпин тренирует «Ростов».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25212

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Лаконично и объективно. "Поклонники" Карпина задохнулись от злости. ***!

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