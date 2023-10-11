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    Тренер Камеруна пригрозил России отомстить за 1994 год

    Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг перед товарищеским матчем с Россией вспомнил матч 1994 года на чемпионате мира в США.

    – Вы не играли в матче 1994 года, в котором Камерун проиграл России со счетом 1:6. Что тогда произошло с командой?

    – Если бы я играл, то не было бы такого разгрома, ха-ха! Я получил красную карточку в игре с Бразилией! Они воспользовались тем, что меня не было. Я вернулся, чтобы это изменить.

    • Россия тогда не вышла из группы, несмотря на победу над Камеруном.
    • Пента-трик у России оформил Олег Саленко.
    • Сонг тренирует Камерун с прошлого года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2023 22:52
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