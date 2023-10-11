Тренер Камеруна пригрозил России отомстить за 1994 год

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг перед товарищеским матчем с Россией вспомнил матч 1994 года на чемпионате мира в США.
– Вы не играли в матче 1994 года, в котором Камерун проиграл России со счетом 1:6. Что тогда произошло с командой?
– Если бы я играл, то не было бы такого разгрома, ха-ха! Я получил красную карточку в игре с Бразилией! Они воспользовались тем, что меня не было. Я вернулся, чтобы это изменить.
- Россия тогда не вышла из группы, несмотря на победу над Камеруном.
- Пента-трик у России оформил Олег Саленко.
- Сонг тренирует Камерун с прошлого года.
Источник: «Спорт-Экспресс»