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    • Тренер сборной Камеруна прокомментировал поражение от России

    Тренер сборной Камеруна прокомментировал поражение от России

    Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг подвел итоги проигранного матча против России.

    – Острая игра, но один засчитанный гол. В этом есть нонсенс?

    – Действительно была очень острая игра, было много опасных моментов, не все удалось воплотить. Особенно интересные моменты были в последние минуты первого тайма.

    Все равно очень доволен тем, как сыграла наша команда. Считаю, что уровень, на котором мы играем, и сегодняшний матч позволят нам двигаться дальше и воплощать наши планы в дальнейших соревнованиях.

    – Кто вам понравился в составе сборной России?

    – Мы считаем, что у вас прекрасно сыгранная команда. Видно, что игроки много играют вместе. Многие действия доведены до автоматизма. Надеемся, что такая хорошая игра продолжится и будет только развиваться.

    – Для Нгамале и Ондуа это был особый матч. Вы учитывали это, выпуская их в стартовом составе?

    – Это был для них особенный матч, мы об этом много говорили. Заметно, что играли против очень сыгранной команды, ваши футболисты хорошо друг друга знают. Для нас это был тоже очень важный матч.

    • Россияне дома победили со счетом 1:0.
    • Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
    • Единственный гол забил Федор Чаловдебютный для него за сборную.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.10.2023 23:27
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