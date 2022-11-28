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  • Тренер Камеруна раскритиковал вратаря за стиль и попросил его играть более традиционно. Тот отказался и уехал из сборной

Тренер Камеруна раскритиковал вратаря за стиль и попросил его играть более традиционно. Тот отказался и уехал из сборной

28 ноября 2022, 13:52
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Первый скандал на ЧМ-2022 связан со сборной Камеруна. Прошла неделя c момента старта турнира, камерунцы сыграли один матч (проиграли Швейцарии 0:1). Перед матчем с Сербией в составе Камеруна произошла одна замена в сравнении с первой встречей – в основе и даже в заявке не оказалось основного кипера Андре Онаны.

Что случилось с Онаной

Официально ни камерунская сторона, ни сам Онана ничего не говорили, но была такая информация:

1. Источники beIN Sports говорили, что тренер Камеруна Ригобер Сонг вывел Онану по дисциплинарным причинам.

2. Дальше уже развернутый инсайд от Cope:

  • Причина – конфликт с Сонгом;
  • У Сонга была претензия к Онане по его игре: он просил играть в более традиционной манере. Онана отказался;
  • Миротворческие обязанности взял на себя Самуэль Это’О. Но ему не удалось погасить конфликт;
  • Изначально Сонг хотел оставить Онану вне состава на матч с Сербией, но тот совсем покинул расположение сборной.

Что за стиль Онаны: называет себя современным вратарем, не ориентируется на Хандановича и уже спорил из-за своей игры

Автор Sports.ru Вадим Лукомский пишет, что за один матч (пусть даже и проигранный) на ЧМ Андре Онана поставил рекорд вратарей по касаниям вне штрафной – 26. Это очень много и это отлично говорит о стиле Онаны, который он пытается показать. Онана обожает играть последним защитником и даже как-то говорил, что в этом плане ориентируется на Мануэля Нойера:

«Я вижу, как он работает ногами. У Нойера есть задача – почаще ассистировать дальними передачами на партнеров. Статистика по голевым пасам пока слабая, но Нойер активно играет ногами – и мне это нравится».

А вот свежее интервью – в нем Онана сравнивал свой стиль с манерой Самира Хандановича:

«Я не удивлен, что стал основным, потому что знаю, чего стою, и понимаю, как сильно я расту от тренировки к тренировке. До приезда я уже знал, что буду бороться за место с таким выдающимся вратарем, как Ханданович, который вошел в историю клуба, но который определенно отличается от меня.

Он не является моим образцом для подражания, потому что мы очень разные. Однако он – чемпион, и я могу только снять перед ним шляпу. Он является представителем итальянской школы, он очень хорош и надежен в воротах. Я чувствую себя более современным игроком».

Бывший тренер вратарей «Аякса» Карло Л’Ами говорит, что это он посоветовал Онане чаще играть ногами. И он позже отмечал в этом проблему: «У Андре феноменальный пас. Но он не чувствовал ритма в игре. Когда матч нужно было немного подсушить, не обострять, он часто выбегал за пределы штрафной, торопился, разгонял темп. Я просил его чувствовать течение матча, но он часто не понимал мою просьбу».

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Текст: Илья Егоров

Фото: AFLO, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Камерун Онана Андре Сонг Ригобер
Комментарии (2)
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Karpathian
1669639309
Банана и в Аяксе чудил и вел себя как мудофило
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DOCTOR PENALTY
1669646433
Не захотел Онана традиционно... А те, кто нетрадиционно, все за Германию играют. )
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