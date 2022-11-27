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    С момента дебюта Месси на ЧМ только один игрок выступает на турнире результативнее аргентинца

    У нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с момента дебюта на ЧМ в активе 14 очков по системе «гол+пас» (8+6).

    За период выступления Месси на ЧМ (с 2006 года) результативнее на турнире выступает только Томас Мюллер – 16 очков по системе «гол+пас».

    • Накануне во 2-м туре ЧМ-2022 Месси забил Мексике (2:0).
    • Для Месси это 5-й чемпионат мира.
    • В 3-м туре Аргентина сыграет с Польшей.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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