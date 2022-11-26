Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Туниса и Австралии.

Тунис: Дамен, Драгер, Бронн, Мерья, Тальби, Абди, Лайдуни, Скири, Мсакни, Слити, Жебали.

Австралия: Райан, Карачич, Суттар, Роулз, Бехич, Ирвайн, Моуй, МакГри, Леки, Дюк, Гудвин.

Матч начнется в 13:00 по Москве.

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