Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Туниса и Австралии.
Тунис: Дамен, Драгер, Бронн, Мерья, Тальби, Абди, Лайдуни, Скири, Мсакни, Слити, Жебали.
Австралия: Райан, Карачич, Суттар, Роулз, Бехич, Ирвайн, Моуй, МакГри, Леки, Дюк, Гудвин.
- Матч начнется в 13:00 по Москве.
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Источник: твиттер сборной Австралии