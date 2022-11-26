Где и во сколько смотреть матч Тунис – Австралия: 26 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Туниса и Австралии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Тунис сыграл вничью с Данией (0:0) в матче 1-го тура, а Австралия проиграла Франции (1:4).
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- Встреча состоится в субботу, 26 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Аль Жануб».
- Начало – в 13:00 по московскому времени.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Прогноз на матч Тунис – Австралия
Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня
Источник: «Бомбардир»