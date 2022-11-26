Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тунис – Австралия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 26 ноября

    Сборные Туниса и Австралии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 26 ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.

    Команды провели между собой один матч в истории, в котором Тунис выиграл со счетом 2:0.

    Получи до 7000 рублей за регистрацию и поставь на матчи ЧМ-2022

    Коэффициенты:

    • Победа Туниса – 2.22
    • Ничья – 3.40
    • Победа Австралии – 3.85

    Рекомендуемая ставка: ТМ2.5

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Участвуй в «Конкурсе прогнозов» и выигрывай призы

    Где смотреть матч Тунис – Австралия

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11