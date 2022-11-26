Тунис – Австралия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 26 ноября

Сборные Туниса и Австралии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 26 ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Команды провели между собой один матч в истории, в котором Тунис выиграл со счетом 2:0.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: ТМ2.5
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Где смотреть матч Тунис – Австралия
Источник: «Бомбардир»