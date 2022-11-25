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    Непомнящий рассказал, зачем Роже Милла звонил ему в четыре утра этим летом

    Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, что экс-игроки команды поздравили его с недавним днем рождения.

    «Роже Милла и Жюль Онана решили поздравить меня с днем рождения и позвонили по видеосвязи в четыре утра по Москве – очевидно, перепутали время. К тому же они думали, что у меня юбилей, но 80 мне только на следующий год.

    Но самое главное в этой истории в том, что Роже и Жюль вообще вспомнили о такой дате – вот, что меня удивило», – рассказал Непомнящий.

    • Милла сейчас 70 лет, Онана – 58.
    • Непомнящий в 1990 году довел Камерун до 1/4 финала ЧМ.
    • В РПЛ тренер работал с «Томью».

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    Источник: «РБ Спорт»

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