Непомнящий рассказал, зачем Роже Милла звонил ему в четыре утра этим летом

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, что экс-игроки команды поздравили его с недавним днем рождения.

«Роже Милла и Жюль Онана решили поздравить меня с днем рождения и позвонили по видеосвязи в четыре утра по Москве – очевидно, перепутали время. К тому же они думали, что у меня юбилей, но 80 мне только на следующий год.

Но самое главное в этой истории в том, что Роже и Жюль вообще вспомнили о такой дате – вот, что меня удивило», – рассказал Непомнящий.

Милла сейчас 70 лет, Онана – 58.

Непомнящий в 1990 году довел Камерун до 1/4 финала ЧМ.

В РПЛ тренер работал с «Томью».

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