Где и во сколько смотреть матч Уэльс – Иран: 25 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Уэльса и Ирана сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Уэльс после 1-го тура занимает второе место в группе B (1 очко), Иран – четвертое (0 очков).

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Встреча состоится в пятницу, 25 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али».

Начало – в 13:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Прогноз на матч Уэльс – Иран

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