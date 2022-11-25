Где и во сколько смотреть матч Уэльс – Иран: 25 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Уэльса и Ирана сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Уэльс после 1-го тура занимает второе место в группе B (1 очко), Иран – четвертое (0 очков).
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- Встреча состоится в пятницу, 25 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али».
- Начало – в 13:00 по московскому времени.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Расписание всех матчей ЧМ-2022 на 25 ноября
Источник: «Бомбардир»